Não há risco de grandes inundações nas próximas semanas, diz meteorologista

Não há risco de grandes inundações nem de deslizamentos de terra para as próximas semanas, afirmou o coordenador de operações substituto do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), Giovanni Dolif, em entrevista à RECORD NEWS, nesta segunda-feira (4). Segundo o meteorologista, os poucos sinais de alertas climáticos no Brasil são de nível moderado e estão concentrados em municípios de São Paulo, Paraná e Pará. “Essa chuva tem trazido mais benefícios do que malefícios . Se ocorrerem alagamentos, serão pequenos e pontuais”, explicou o especialista. Dolif relembrou que esse período de chuvas foi antecedido por uma seca severa nos meses de agosto e de setembro, e, por isso, os níveis de importantes rios brasileiros ainda estão baixos.