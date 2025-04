Mistura de etanol à gasolina pode chegar a 30% ainda neste ano, segundo ministro de Minas e Energia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou na sexta-feira (25) que a quantidade de etanol misturado à gasolina pode chegar a 30% até o final de 2025. De acordo com Silveira, a medida pode diminuir o preço da gasolina em até 13 centavos por litro nas bombas.



A mistura também evitaria a emissão de 1,7 milhão de toneladas de gases do efeito estufa por ano e impulsionaria a indústria nacional de biocombustíveis. Segundo a lei do combustível do futuro , sancionada em 2024, a taxa de etanol adicionado à gasolina pode chegar a 35%.