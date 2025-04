Branqueamento atinge 84% dos corais e impacta biodiversidade marinha e economia; veja análise

Segundo Rômulo Sampaio, professor de direito ambiental, o desbotamento dos corais é motivo de preocupação. O especialista destaca que, além dos impactos para a biodiversidade dos oceanos, existe também o fator econômico. “Pode ter impactos também em cadeias econômicas importantes, como a da pesca”, explica.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (28), Sampaio afirma que, para que o desbotamento das colônias seja desacelerado, é necessário reduzir a emissão de gases do efeito estufa. No entanto, ele avalia que o mundo, especialmente os países desenvolvidos, enfrenta dificuldades para abandonar o uso de combustíveis fósseis e avançar na transição energética.



O branquamento dos corais atinge quase 84% das estruturas de todo o planeta. O anúncio é da Iniciativa Internacional para os Recifes de Coral. Aproximadamente, 25% de todas as espécies marinhas vivem, se alimentam ou se abrigam nas chamadas 'florestas tropicais do mar'.



Segundo cientistas, esse fenômeno é resultado do aumento da temperatura dos oceanos, uma consequência do aquecimento global. Os corais afetados ameaçam a integridade de ecossistemas inteiros, já que servem de abrigo e alimento para milhares de espécies marinhas. A perda desses ambientes compromete a biodiversidade e o equilíbrio dos oceanos.