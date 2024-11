Chuva promete impulsionar produção de laranja no Triângulo Mineiro

A sequência de chuvas e condições climáticas mais amenas na região do Triângulo Mineiro , conhecida como a maior produtora de laranjas do Brasil , deve resultar em um aumento no rendimento da safra, de acordo com o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). As chuvas não apenas beneficiaram as floradas, mas também contribuíram para o bom desenvolvimento do produto.