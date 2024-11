Parceria entre Coreia do Norte e Rússia é um complicador severo para a guerra, afirma especialista

Em entrevista a RECORD NEWS, Paulo Velasco, professor de política internacional da UERJ, afirmou que a Coreia do Norte, que é uma potência nuclear, apoiar a Rússia na guerra com a Ucrânia é um “complicador extremamente severo”. Ele explicou que o conflito pode escalar ainda mais, caso Vladimir Putin tenha acesso a soldados e armamentos norte-coreanos, o que preocupa outros países, como os EUA, que apoiam Volodymyr Zelensky . Por fim, Velasco disse que essa parceria, na verdade, acontece entre três países, já que a China se aproximou muito da Coreia do Norte e da Rússia nos últimos tempos.