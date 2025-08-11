Análise: Trump e líderes europeus buscam acordo que não escancare derrota esmagadora do Ocidente

Apesar de elogiarem os esforços de Donald Trump para encerrar a guerra na Ucrânia, líderes europeus enfatizam a necessidade de proteger os interesses ucranianos e do resto do continente.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (11), o analista internacional Vladimir Feijó explica que o posicionamento do presidente dos Estados Unidos vem do interesse de chegar a algum acordo que não escancare para os seus seguidores que houve alguma derrota esmagadora do Ocidente.



“Indiretamente, os líderes europeus dão a mensagem nesse mesmo sentido. Em vez de preferirem uma resolução definitiva para o conflito, já andam dando indícios que prefeririam um cessar-fogo na atual linha”, afirma.



Autoridades dos EUA não informaram detalhes sobre a discussão com Putin, marcada para a próxima sexta-feira (15), mas o líder americano disse que um possível acordo pode envolver alguma troca de territórios .



Segundo Volodymyr Zelensky e aliados, a ação só incentiva a agressão russa. “No atual momento, a grande dificuldade da Ucrânia é defender o seu ponto de vista, que envolveria a retomada de todos os territórios que hoje estão ocupados pela Rússia”, diz Feijó.