Rússia avança 10 km para o norte da Ucrânia; Zelensky busca ajuda de outros países

O presidente Volodymyr Zelensky declarou que a Ucrânia não vê sinais de cessar-fogo ou paz vindos da Rússia , e por isso o líder ucraniano passou a investir em aliados, além dos países da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e da Europa ; segundo ele, o país tem buscado alianças com países árabes e com a Índia .



Zelensky ainda ressaltou em sua declaração que Moscou tem preparado ofensivas mais intensas do que os últimos ataques e que as sanções impostas pelos Estados Unidos precisam aumentar a pressão sobre a Rússia.



Enquanto isso, as forças armadas russas avançaram pelo menos 10 km para o norte em duas frentes de batalha nos últimos dias, com o provável objetivo de assumir o controle total da região de Donetsk, aumentando a pressão sobre Kiev a fim de ceder o território.



Em entrevista para o Conexão Record News , o professor de Relações Internacionais Vitelio Brustolin explicou que ambos os lados da guerra têm ganhado territórios, e que não há indícios de um cessar-fogo já que Zelensky tem dito que as tropas da Rússia estão sendo posicionadas para novos ataques.



No ponto de vista do especialista, a conversa entre Donald Trump e Vladimir Putin na sexta-feira (15), no Alasca, não deve ter grande avanço para o alcance da paz. "A sinalização da Rússia no campo de batalha não é que ela queira paz”, ressaltou.