Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Rússia x Ucrânia


O que esperar dos encontros de Trump com Zelensky e Putin nesta semana?

Presidente norte-americano diz que solução para a guerra depende da cessão de territórios tanto pelo lado ucraniano quanto pelo lado russo

Conexão Record News|Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve se reunir com Volodymyr Zelensky, líder ucraniano, nesta quarta-feira (13), para discutir o fim da guerra no Leste Europeu. Trump diz que deve haver a cessão de territórios tanto pelo lado ucraniano quanto pelo lado russo, mas nenhum dos países concordou até o momento

O presidente também se reunirá com o presidente russo, Vladimir Putin. O encontro deve acontecer nesta sexta-feira (15), no Alasca.

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (12), Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense, demonstra pouco otimismo quanto à resolução do conflito. “Nem o próprio Trump acredita nisso”, diz.

Brustolin ainda aponta que a negociação depende da posição de líderes da União Europeia, que têm dado sugestões para Trump.

  • conexao-record-news
  • donald-trump
  • volodymyr-zelensky
  • vladimir-putin

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.