O que esperar dos encontros de Trump com Zelensky e Putin nesta semana?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , deve se reunir com Volodymyr Zelensky, líder ucraniano, nesta quarta-feira (13), para discutir o fim da guerra no Leste Europeu. Trump diz que deve haver a cessão de territórios tanto pelo lado ucraniano quanto pelo lado russo, mas nenhum dos países concordou até o momento



O presidente também se reunirá com o presidente russo, Vladimir Putin. O encontro deve acontecer nesta sexta-feira (15), no Alasca.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (12), Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense, demonstra pouco otimismo quanto à resolução do conflito. “Nem o próprio Trump acredita nisso”, diz.



Brustolin ainda aponta que a negociação depende da posição de líderes da União Europeia , que têm dado sugestões para Trump.