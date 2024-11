Percebemos claramente a 'formação de um eixo' entre Rússia e seus aliados, afirma professor

"Percebemos claramente a formação de um eixo, como na Segunda Guerra. Assim se formou o Eixo, que se sobrepôs aos Aliados no conflito", afirmou Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, sobre as alianças russas neste novo capítulo de guerra, após novas sanções da União Europeia contra o Irã, um dos principais aliados do Kremlin . O bloco alega o fornecimento de materiais balísticos iranianos à Rússia, e Vitelio destaca que mesmo com estes bloqueios ao fornecimento do Irã, " a Rússia não está sozinha , pois tem o apoio do Irã, que fornece seus drones para atacar a Ucrânia, a ajuda da Coreia do Norte, que está enviando tecnologia, inclusive munição para canhão, e a China, que fornece equipamento de uso civil e militar".