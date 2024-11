UE e Otan 'se sentem ameaçadas' pela relação da Rússia com a Coreia do Norte, avalia professor

Diante do avanço do diálogo entre a Rússia e a Coreia do Norte , a União Europeia e a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) "se sentem ameaçadas" e buscam, cada vez mais, uma "convergência estratégica", avalia Paulo Velasco, professor de política internacional, em entrevista ao Conexão Record News. Nesta sexta-feira (1º), a UE e o Japão anunciaram um novo acordo de segurança e defesa. Para o ministro das relações exteriores japonês, a segurança na região Ásia-Pacífico é “inseparável” da Europa e do Atlântico. Velasco comenta que “nunca houve alianças desse tipo” entre o bloco com países indo-pacífico. “Essa parceria pode render frutos”.