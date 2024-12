Putin aprova novo orçamento russo de R$ 765 bilhões destinado à guerra

“A Rússia está com a inflação alta , falta de mão de obra qualificada, o que fez com que o Banco Central russo aumentasse a taxa de juros”, disse Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Campina Grande, ao se referir à aprovação do novo pacote orçamentário russo de US$ 126 bilhões (R$ 765 bilhões na cotação atual) para a defesa e segurança do país.



“Isso mostra, claramente, que Putin não está interessado em um cessar-fogo com a Ucrânia. Ele continua investindo em seu exército”, acrescentou Pasquarelli, em entrevista para RECORD NEWS nesta segunda-feira (2).



O professor destacou que o direcionamento de cerca de 32% dos gastos governamentais para a guerra chega em “um momento complicado economicamente para Rússia , o que traz consequências negativas na popularidade de Putin ”.