Elon Musk perde mais de R$70 bilhões após ações da Tesla despencarem 7% no começo do dia

O empresário Elon Musk perdeu US$ 13,5 bilhões (R$ 70,9 bilhões na cotação atual) nesta segunda-feira (7). O prejuízo aconteceu após as ações da Tesla despencaram mais de 7% no começo do dia. Os papéis desvalorizaram após o CEO da empresa anunciar que pretende criar um partido político nos Estados Unidos .



Mesmo com a perda, Musk segue sendo o homem mais rico do mundo. Segundo a revista Forbes, o empresário tem patrimônio estimado em US$ 391 bilhões, equivalente a R$ 2,13 trilhões de reais na cotação desta segunda-feira(7).