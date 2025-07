Vai tirar férias do trabalho em julho? Entenda seus direitos

Um levantamento do Instituto Locomotiva revela que 44% dos brasileiros sem filhos planejam tirar férias em julho.



Segundo a advogada especialista em direito do trabalho Priscilla Pacheco, funcionários com carteira assinada têm direito a 30 dias de descanso após 12 meses de trabalho. A remuneração deve ser paga com pelo menos dois dias de antecedência em relação ao período de descanso. E as férias podem ser reduzidas em caso de faltas injustificadas, explica a especialista à RECORD NEWS.



O período das férias é definido pelo empregador, mas o diálogo com o empregado é recomendado. Além disso, o trabalhador pode vender até dez dias de férias , desde que comunique a empresa com antecedência.