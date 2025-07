Análise: recursos do pré-sal vão viabilizar à classe média aquisição da casa própria

O Senado aprovou, na noite da última terça-feira (1º), uma MP (medida provisória) que autoriza o uso de recursos do pré-sal para financiar projetos de infraestrutura social, habitação popular — como o programa Minha Casa, Minha Vida — e enfrentamento a calamidades públicas. O texto segue para sanção presidencial.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (2), Ely Wertheim, presidente executivo do Sindicato da Habitação de São Paulo, ressalta a importância da decisão, que vai possibilitar a entrada de novos fundos no mercado imobiliário .