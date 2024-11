Rússia quer tratado com a China e Coreia do Norte para 'ampliar intercâmbios', diz especialista

O especialista em estratégia e segurança internacional Ricardo Cabral afirmou, em entrevista à RECORD NEWS, que a Rússia busca firmar tratados com a China e a Coreia do Norte para “ampliar o intercâmbio” com esses países. “É isso que a Rússia está fazendo: ampliar o intercâmbio e firmar acordos que podem incluir até cláusulas de defesa mútua”, explicou Cabral. O Kremlin anunciou, nesta terça-feira (15), que o tratado com os norte-coreanos permitirá cooperação estratégica em todas as áreas, notícia que tem causado preocupação internacional nos últimos dias. O porta-voz do governo russo informou que mais detalhes do plano serão divulgados após sua conclusão.