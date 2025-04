Bitcoin pode perder 14% do valor se tarifas de Trump forem altas; veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (2), o economista Ricardo Buso afirma que o Bitcoin está altamente vulnerável às medidas econômicas do governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. A criptomoeda se valorizou diante da expectativa das novas taxas comerciais anunciadas hoje (2).



Segundo Buso, a moeda perdeu 23% de seu valor no período entre a vitória de Trump nas eleições e sua posse em janeiro, o que evidencia a instabilidade deste tipo de ativo. Ele avalia que, caso as tarifas impostas a partir desta quarta-feira (2) sejam severas, o valor do Bitcoin pode despencar para US$ 73 mil (R$ 415 mil, na cotação atual).