Microempreendedores podem ter CNPJ cancelado caso não respeitem mudanças na emissão de nota fiscal

Em entrevista ao Jornal da Record News de terça-feira (1°), o conselheiro do CFC (Conselho Federal de Contabilidade), Adriano Marrocos, comenta as mudanças na emissão de nota fiscal para os MEIs (Microempreendedores Individuais) .



A partir de abril, os microempreendedores deverão incluir o CRT (Código de Regime Tributário) 4, criado exclusivamente para a categoria, e identificar o tipo de empresa que está emitindo a nota. Segundo Marrocos, a ausência dessa informação irá impossibilitar a geração da nota e pode ocasionar no cancelamento do CNPJ, além de risco de responder a processo de sonegação fiscal por operar na ilegalidade.