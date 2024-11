Tendência é que chova ainda mais nesta sexta-feira (8), diz meteorologista

"Em São Paulo , a chuva vai adotar um comportamento mais persistente e volumoso nos próximos dias", afirma o meteorologista do Climatempo Vitor Takao em entrevista ao Conexão Record News , nesta quinta-feira (7). O especialista ainda diz que considera "primordial" a atenção da população nas previsões do tempo e nos alertas da Defesa Civil . "A tendência é que chova ainda mais nesta sexta-feira (8), mas no fim de semana o tempo deve ficar firme em São Paulo e as chuvas avancem para os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro", completa.