Pilotos usam técnica ‘caranguejo’ para pousar com ventos de até 80 km/h em aeroporto do Reino Unido

Devido a ventos de até 80 km/h, pousos foram prejudicados no aeroporto de Birmingham, no Reino Unido , nesta quarta-feira (16). Pilotos precisaram adotar técnica de “caranguejo” para conduzir aeronaves e chegar ao solo em segurança. Nas imagens, é possível ver que os aviões chegavam a chacoalhar em meio às rajadas de ventos cruzados.



A técnica adotada é usada quando há ventos fortes na pista, que não permitem um alinhamento perfeito da aeronave com o solo no momento do pouso . Em vez de descer alinhado à pista, o piloto faz o avião se aproximar de lado e só realinhar no último momento antes de tocar o chão.