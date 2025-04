Guerra de travesseiros anual retorna no Canadá e reúne cerca de cem pessoas

Cerca de cem pessoas participaram da tradicional guerra de travesseiros em Toronto, no Canadá , neste sábado (12). Um dos presentes comentou que os participantes deixaram as diferenças de lado e libertaram a "criança interior" que vive em cada adulto. Realizada anualmente, a atividade foi suspensa durante a pandemia de Covid-19 e voltou com força total, promovendo integração entre os moradores. Os organizadores pediram que não fossem usados travesseiros de penas, para evitar lixo e poluição na cidade.