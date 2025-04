Casa de ópera faz festa do pijama com música clássica e rock na Suíça

O Grand Teatro de Genova, na Suíça , uma vez ao ano reúne adultos e crianças para uma festa do pijama com direito a músicas clássicas , como Chopin, ao rock psicodélico de Pink Floyd. Os fãs da música podem apreciar a arquitetura do século 19, com um coral dedicado e um show de projeções de luzes, que se assemelham a um céu estrelado.