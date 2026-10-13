União Europeia abre novas negociações para adesão da Ucrânia

A Ucrânia deu um passo significativo rumo à sua adesão à União Europeia com a aprovação de uma nova legislação que protege os direitos das minorias nacionais. Esta medida eliminou um obstáculo importante na candidatura do país ao bloco europeu.



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