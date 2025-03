Economistas reduzem a previsão da inflação e de crescimento da economia brasileira para este ano Record News|Do canal Record News no YouTube 17/03/2025 - 18h15 (Atualizado em 17/03/2025 - 20h50 ) twitter

O mercado reduziu a previsão da inflação e do crescimento da economia brasileira para esse ano e o próximo. A estimativa de crescimento caiu de 2,01 para 1,99%. O Boletim Focus é divulgado toda semana pelo Banco Central com a expectativa das instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para o próximo ano, a projeção para o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, caiu de 1,7 para 1,6%.

