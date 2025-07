Seleção feminina brasileira inicia jornada na Copa América no Equador Brasil enfrenta Venezuela neste domingo após preparação intensa Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h57 ) twitter

Seleção feminina desembarcou em Quito, no Equador, para disputar a Copa América

A seleção brasileira feminina de futebol desembarcou em Quito, no Equador, para disputar a Copa América. Comandada por Arthur Elias, a equipe passou uma semana se preparando na Granja Comary e realizará dois dias de treino na capital equatoriana antes do jogo de estreia contra a Venezuela.

O Brasil estreia no torneio neste domingo às 21h no estádio Gonzalo Pozo Ripalda. A atacante Amanda Gutierrez expressou confiança na preparação e mencionou a ansiedade positiva para o início do campeonato. Apesar de ser apontada como favorita devido ao seu histórico vitorioso na competição, a equipe brasileira deve enfrentar desafios como a altitude de Quito.

A seleção venezuelana conta com figuras conhecidas do futebol brasileiro, como Deyna Rodriguez e o técnico Ricardo Belli. A Venezuela tem treinado na Colômbia para se adaptar às condições locais e pode representar um desafio adicional para o Brasil.

A expectativa é que o Brasil mantenha sua superioridade técnica e física, buscando mais um título na Copa América.

