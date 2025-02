'Elas com a Bola': contratação de Thais Ferreira vai melhorar sistema defensivo do Corinthians

A edição do Elas com a Bola desta quarta-feira (19) foi marcada pela comemoração do Dia do Futebol Feminino . A data se dá por conta do aniversário da jogadora Marta, que completou 39 anos. No programa, repercutiu-se a mais nova contratação do Corinthians , a zagueira Thais Ferreira, medalhista olímpica em Paris que defendia o Tenerife, da Espanha. A jogadora deve assinar contrato com o clube do parque São Jorge até 2026. A comentarista Nayara Inorro aponta que a contratação demonstra que o clube quer se manter no topo. “É uma atleta de alto nível, uma das melhores zagueiras que a gente teve atuando pelas Olimpíadas, vai elevar muito o nível do sistema defensivo do Corinthians.”



Além do alvinegro, outro time que segue se reforçando é o Grêmio. O clube gaúcho anunciou a contratação da atacante da seleção argentina Yamila Rodríguez, que defendeu o Santos na última temporada e tem passagens por clubes como Boca Juniors e Palmeiras.



