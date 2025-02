'Elas com a Bola': Andressa Alves comenta primeiro encontro com a Fiel Torcida em treino aberto

O Elas com a Bola desta segunda-feira (18) mostrou o primeiro encontro da torcida corinthiana com o elenco feminino no ano de 2025, durante o treino aberto que aconteceu neste sábado (15) no Estádio Alfredo Schürig, a popular Fazendinha. A atacante Andressa Alves comentou a alegria de estrear com o manto alvinegro em frente à Fiel. “Eu tô super à vontade, tô superfeliz, dá pra ver no meu rosto a alegria de jogar pelo meu clube do coração. Eu sei da responsabilidade, porque o Corinthians é um clube muito vencedor e eu sou vencedora na minha carreira. Então, eu quero fazer história com o clube.”



A edição ainda contou com uma entrevista de Yane Marques, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 no pentatlo moderno. A ex-atleta assumiu a vice-presidência do Comitê Olímpico Brasileiro, se tornando a primeira mulher no cargo. “Dediquei minha vida ao esporte como atleta e agora estou super dedicada a entregar tudo que vivi como atleta e aprendi, na minha condição nova, de gestora”, disse Yane, que vive o universo da gestão pública e esportiva desde 2017, quando assumiu como secretária-executiva de Esportes da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer de Recife.



