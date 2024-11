‘Elas com a Bola’: Formiga reflete sobre carreira e importância da Copa do Mundo Feminina no Brasil

O programa Elas com a Bola , da RECORD NEWS, desta sexta-feira (1º), recebeu a ex-jogadora da seleção brasileira Formiga. Em entrevista exclusiva, a atleta refletiu sobre sua trajetória no futebol : “Fico feliz em saber que construí uma carreira com muita determinação, muita vontade, superando muitas dificuldades, com um propósito único: ver o futebol feminino cada vez melhor em nosso país.”



A ex-volante da seleção brasileira também falou sobre a importância da Copa do Mundo Feminina ser realizada no Brasil em 2027. “É mais uma conquista do futebol feminino. Era algo que sempre nos deixou em dúvida, uma incerteza se um dia o futebol feminino teria esse respeito em nosso país e uma possibilidade real de sediar essa Copa”, afirmou Formiga. O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.