Veja calendário de jogos para fim de semana movimentado no futebol

O calendário de jogos para este fim de semana promete ser movimentado para o futebol. A primeira partida da final da Copa do Brasil será disputada entre Flamengo e Atlético Mineiro, neste domingo (3), no Maracanã, Rio de Janeiro. Já as semifinais do Paulistão Feminino , que serão transmitidas pela RECORD NEWS, vão marcar os primeiros confrontos entre Palmeiras e Ferroviária, neste sábado (2), e entre Corinthians e São Paulo, no domingo (3). A reta decisiva do Brasileirão terá clássicos importantes para o início da próxima semana, como o derby entre Corinthians e Palmeiras na segunda-feira (4).



O Esporte Record News , desta sexta-feira (1º), também mostra a convocação de Dorival Júnior para as eliminatórias da Copa. As ausências de Endrick e de Neymar, que recém voltou aos gramados após um ano de lesão, e a presença de Estevão, do Palmeiras, foram os destaques. A seleção brasileira vai enfrentar Venezuela e Uruguai nos dias 14 e 19 de novembro, respectivamente.