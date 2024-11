'Elas com a Bola': Palmeiras estreia na Copinha contra o Botafogo nesta sexta-feira (29)

O Palmeiras fará sua estreia na Copinha Feminina de 2024 nesta sexta-feira (29), enfrentando o Botafogo às 15h, no Estádio Conde Rodolfo Crespi (Juventus), em São Paulo . Este é o primeiro ano do Verdão na competição e a expectativa é alta para a equipe, que está no Grupo C, ao lado de Minas Brasília-DF e Flamengo-RJ. O técnico Hugo Macedo, que comandou o Palmeiras em sua recente conquista do Campeonato Paulista , está otimista: "Temos um time coeso e forte para a competição". O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.