Palmeiras faz história e quebra hegemonia das Brabas: 'Elas com a Bola' analisa final do Paulistão

No Elas com a Bola , da RECORD NEWS, desta quarta-feira (20), o apresentador Caique Resende e as comentaristas Camila Juliotti, Nayara Inorro e Ana Paula Oliveira se juntaram para analisar a conquista do título do Palmeiras no Paulistão Feminino 2024 . O placar regular da final contra o Corinthians ficou em 2 a 1 para as alviverdes, que ganharam por 2 a 0 nos pênaltis. O time fez história ao quebrar a hegemonia das Brabas do Timão , que já conquistaram quatro títulos no campeonato. Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.