'Elas com a Bola': Seleção brasileira faz primeiro treino para amistosos na Austrália

A seleção brasileira feminina de futebol realizou, na segunda-feira (25), seu primeiro treino na Austrália, onde se prepara para dois amistosos contra as anfitriãs, na quinta-feira (28), e no domingo (1º). Os jogos fazem parte da preparação para a Copa América de 2025 , que será disputada no Equador, e marca o último compromisso da equipe em 2024.



O técnico Arthur Elias comandou o treino, que teve foco no exercício técnico e tático. "A gente conseguiu simular a marcação da Austrália e espaços que a gente pode utilizar", afirmou.