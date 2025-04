Em busca da liderança, Corinthians se prepara para derby contra Palmeiras neste sábado (12)

Corinthians e Palmeiras se enfrentam, neste sábado (12), em mais um clássico paulista pelo Brasileirão Feminino . A partida marca o retorno da competição após a chamada Data Fifa — período em que os campeonatos de clubes costumam ser interrompidos para compromissos das seleções nacionais.



As Brabas do Timão chegam ao confronto na vice-liderança, empatadas em pontos com o São Paulo, e buscam se firmar no topo da tabela logo nas primeiras rodadas. Do outro lado, as Palestrinas veem no clássico uma oportunidade de mudar o rumo do início de campeonato e ganhar força na disputa.



Em um dos embates mais esperados da rodada, as equipes prometem um jogo intenso e decisivo para o equilíbrio da parte de cima da classificação.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS .