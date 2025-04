Seleção feminina de futebol conquista vitória histórica contra os EUA em amistoso

Na última terça-feira (8), a seleção brasileira feminina de futebol protagonizou uma vitória histórica ao levar a melhor contra os Estados Unidos, em amistoso disputado na Califórnia. A partida, que marcou um confronto de peso e terminou em 2 a 1, começou desfavorável para as brasileiras com as americanas abrindo o placar logo no início da partida.



No entanto, a equipe se recuperou ainda no primeiro tempo com gol de Kerolin. Já no segundo tempo, o Brasil mostrou desempenho superior. Amanda Gutierres decretou a virada no jogo, garantindo a vitória do Brasil na casa das americanas pela primeira vez na história.



