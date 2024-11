'Orgulho': primeiro elenco com duas amazonenses na seleção brasileira é tema do 'Elas com a Bola'

O novo elenco da seleção brasileira feminina foi destaque no Elas com a Bola desta sexta-feira (25). Pela primeira vez, o time conta com duas amazonenses para a disputa de dois amistosos com a Colômbia, Micaelly, da Ferroviária, que já estreou em 2022, e Marília, do Cruzeiro. “Ter essas duas representantes é motivo de orgulho para a região”, afirmou Nayara Inorro, comentarista do programa.



Além disso, esta edição também trouxe análises do novo uniforme do São Paulo para a campanha de Outubro Rosa e as expectativas da semifinal do Santos contra o São José na Copa Paulista, neste sábado (26). O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.