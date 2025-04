Suzane Pires, do Santos, relata dificuldade em conciliar carreira e maternidade no futebol

Suzane Pires, meia dos Santos, compartilhou um relato sobre sua gravidez e o retorno aos gramados após uma pausa para cuidar do filho. A atleta destacou a importância do suporte da família nesse processo e contou que, desde que engravidou, o sonho de seguir no futebol foi temporariamente deixado de lado. No entanto, o incentivo de pessoas próximas a fez retomar a carreira.



"Quando eu voltei, os músculos não estavam mais da mesma forma e muita gente duvidou, teve um olhar crítico e disseram que eu não iria voltar ao que era antes", afirmou a atleta sobre os desafios que enfrentou na volta ao trabalho.



