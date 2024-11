Jardim das Brabas: meninas do Corinthians mostram preparo psicológico para decisão da Libertadores

O programa Elas com a Bola, da RECORD NEWS, desta terça-feira (22), mostrou como as Brabas do Timão se prepararam para a disputa do título da Libertadores Feminina . Elas superaram o Santa Fé no último sábado (19). Comandadas pela psicóloga e clínica esportiva Djara Fortes, as jogadoras plantaram no “Jardim das Brabas” e aprenderam sobre responsabilidade e paciência. O Elas com a Bola vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 19h45.