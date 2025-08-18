'Elas com a Bola' repercute a sexta rodada do Paulistão Feminino
O Santos surpreendeu e venceu o Palmeiras; o Corinthians segue na liderança
Após o encerramento da sexta rodada nesta quinta-feira (14), o Paulistão Feminino ganhou novos contornos na tabela de classificação. O Corinthians segue firme na liderança, com 15 pontos, seguido de perto pelo São Paulo, que soma 12.
Na terceira posição aparece o Palmeiras, com 10 pontos, enquanto a Ferroviária ocupa a quarta colocação — última vaga dentro da zona de classificação. O Red Bull Bragantino, também com 10 pontos, aparece em quinto lugar por conta do saldo de gols. Em seguida vêm o Santos (6º), o Taubaté (7º) e, na lanterna, o Realidade Jovem, que soma apenas um ponto conquistado no empate contra o Santos.
A 7ª rodada começa já na próxima terça-feira (19). A Ferroviária recebe o São Paulo, na Arena da Fonte, em Araraquara. O duelo promete intensidade, já que as equipes também se enfrentam pelo Brasileirão.
Na quarta-feira (20), o Taubaté encara o Palmeiras às 15h. No dia seguinte (21), o Realidade Jovem enfrenta o Corinthians, também às 15h. Para fechar a rodada, o Santos recebe o Red Bull Bragantino no domingo, às 17h.
O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS.
