Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Santos e Atlético-MG se enfrentam pela semifinal do Brasileirão A2 feminino

Galo venceu o jogo de ida e tem vantagem; campeão enfrenta o Botafogo na final

Esporte Record News|Do R7

Santos e Atlético-MG disputam nesta segunda-feira (18) o jogo de volta da semifinal do Brasileirão série A2 feminino. O Galo venceu o jogo de ida e entra na Vila Belmiro às 21h com vantagem sobre as Sereias da Vila. Quem avançar pega o Botafogo na final, mas, independentemente do resultado, as duas equipes já estão garantidas na série A1 no próximo ano. O jogo desta noite tem ingressos gratuitos.

O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.

  • futebol-feminino
  • atletico-mineiro
  • Brasileirão
  • Santos (time)
  • Vila Belmiro

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.