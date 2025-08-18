Santos e Atlético-MG se enfrentam pela semifinal do Brasileirão A2 feminino

Santos e Atlético-MG disputam nesta segunda-feira (18) o jogo de volta da semifinal do Brasileirão série A2 feminino . O Galo venceu o jogo de ida e entra na Vila Belmiro às 21h com vantagem sobre as Sereias da Vila. Quem avançar pega o Botafogo na final, mas, independentemente do resultado, as duas equipes já estão garantidas na série A1 no próximo ano. O jogo desta noite tem ingressos gratuitos.



