Amigas de longa data, Paulina e Catalina do Red Bull Bragantino falam sobre sintonia dentro de campo
Dupla argentina teve atuação nos acréscimos na última partida pelo Paulistão Feminino, e consolidou vitória por 2 a 0
Na última rodada do Paulistão Feminino, o São Paulo recebeu o Realidade Jovem em Cotia e venceu por 1 a 0, com gol da meia Karla Alves. Já o Red Bull Bragantino superou o Taubaté por 2 a 0, com gols de Jane Tavares e Paulina, que marcou nos acréscimos após cruzamento de Catalina.
No clube de Bragança Paulista, as duas jogadoras argentinas são grandes parceiras dentro e fora de campo, e já se conheciam muito antes de defenderem a camisa do Massa Bruta. Amigas desde a infância, elas falam sobre a experiência de dividir os gramados e da sintonia que compartilham.
