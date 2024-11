'Nada garantido': Corinthians vence Palmeiras, mas considera cenário aberto para o fim do Paulistão

Diante de mais de 34 mil torcedores, a disputa entre as rivais do Corinthians e Palmeiras na primeira partida da final do Campeonato Paulista Feminino foi marcada por um equilíbrio que deixou tudo em aberto para o próximo jogo nesta quarta-feira (20), em Campinas. Gabi Zanotti marcou o gol logo no início do primeiro tempo e o placar encerrou em 1 a 0 para as Brabas . No Elas com a Bola desta sexta-feira (15), as jogadoras dos dois times afirmaram que “nada é garantido” e que devem “avaliar os erros para dar o melhor na tarde decisiva”.



A RECORD NEWS vai transmitir a segunda partida da final a partir das 15h. O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.