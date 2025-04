Seleção feminina confirma favoritismo ao conquistar o oitavo título da Copa América de Futsal

A seleção brasileira feminina de futsal confirmou o favoritismo ao conquistar a Copa América da categoria, disputada no último domingo (30) em Sorocaba, no interior paulista. O Brasil derrotou a Argentina por 3 a 0, com gols de Vanin e Nathalinha, que marcou duas vezes.



Esta foi a oitava conquista da seleção na competição. A equipe venceu todos os seis adversários, marcando 38 gols e sofrendo apenas 1. Desde 2005, o Brasil disputou 41 jogos e venceu todos eles. O único título que não foi conquistado pela seleção ocorreu em 2015, quando o Brasil não participou do campeonato, e a Colômbia foi campeã.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS.