‘Elas com a Bola’: Sub-15 do Corinthians chega com altas expectativas à Liga de Desenvolvimento

A Liga de Desenvolvimento CBF Transforma 2025 começou nesta sexta-feira (28) e reúne as jovens promessas dos melhores clubes do país . A treinadora do Sub-15 do Corinthians, Lizandra Nunes, comenta as expectativas do time tanto na experiência profissional, como na pessoal. A treinadora explica que o campeonato, que acontece neste ano no Rio Grande do Sul, mexe com as jogadoras por ser a primeira experiência de várias delas viajando longe da família e em localidades distantes.