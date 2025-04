'Elas com a Bola': conheça a trajetória de Leila Sobral, brasileira que é lenda do basquete

Leila Sobral, uma das maiores atletas do basquete brasileiro, conquistou o Mundial de 1994, as Olimpíadas de 1996 e teve uma carreira de destaque nos Estados Unidos. Natural da Freguesia do Ó, bairro da zona norte de São Paulo, Leila cresceu em um ambiente familiar inspirador, tendo como referência a irmã, Marta Sobral, também atleta olímpica e conhecida pela sua atenção aos detalhes.



Em uma entrevista para o Elas com a Bola nesta quarta-feira (2), Leila relembrou os momentos marcantes de sua carreira, como a conquista da medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, diante das dificuldades de enfrentar os Estados Unidos na final. Ela, no entanto, não descarta a possibilidade de o Brasil crescer e retomar a era de ouro do basquete. "Torço pelas meninas com muita esperança", afirma.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS.