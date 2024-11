RECORD NEWS exibe primeiro jogo da Copinha Feminina nesta quinta (28)

Em entrevista ao programa Elas com a Bola desta terça-feira (26), a diretora de futebol feminino da federação paulista, Ana Lorena, falou das expectativas para a segunda edição da Copinha Feminina 2024 . A competição, que começa nesta quinta-feira (28) e vai até o dia 15 de dezembro, contará com o VAR para garantir jogos mais justos. O confronto de abertura será entre Corinthians e Fortaleza, às 20h, no Canindé, em São Paulo, e será transmitido ao vivo pela RECORD NEWS . O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.