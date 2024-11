'Só a vitória interessa': diretora do São Paulo fala sobre preparação das jogadoras para Copinha

Em entrevista ao Elas com a Bola da RECORD NEWS, na segunda-feira (18), Christina Massis, que faz parte da diretoria das categorias de base do futebol feminino do São Paulo , afirmou que a equipe está “muito bem preparada” para a Copinha Feminina , que terá início no próximo dia 28 de novembro. "Tivemos tempo suficiente para nos prepararmos e entrarmos nessa Copinha visando a vitória. Só a vitória nos interessa", disse. Além de buscar o título, o São Paulo segue com a missão de revelar novas jogadoras para fortalecer o time principal. O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.