'Elas com a Bola': retorno da atacante Giovanna Crivelari é destaque para o São Paulo

Giovanna Crivelari retorna para o São Paulo e é destaque dos reforços do time para 2025. A atacante já passou por diversos clubes na carreira e chega no tricolor paulista com mais experiência do que tinha na primeira passagem, em 2015. Entre 2019 e 2021, Crivelari teve uma era vitoriosa no Corinthians , disputou três temporadas pelo clube e conquistou dois Brasileirões, dois Paulistas e uma Libertadores. A atleta conta em entrevista que gosta de servir de exemplo para as jogadoras mais novas.



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu, nesta quarta-feira (12), a tabela e os confrontos da Supercopa do Brasil de Futebol Feminino. As equipes participantes do torneio são distribuídas em quatro chaves, com dois times cada, sendo jogos de mata-mata até a final. Os mandos da final e da semifinal serão definidos pela melhor campanha na competição.



