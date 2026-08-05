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Egressa da antiga Febem, Esmeralda Ortiz luta pelo seu sonho com projeto ambicioso

Empreendedora transforma trajetória de superação em projeto cultural e tenta conquistar os investidores

Elevator Pitch Brasil |Do R7

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A empresária Esmeralda Ortiz apresentou seu pitch no terceiro episódio do Elevator Pitch Brasil para a Esmeralda Ortiz Produções. A participante buscava um investimento para contratar profissionais, alugar espaços e ampliar a produção de livros e CDs.


Durante a apresentação, Esmeralda compartilhou sua trajetória de vida e relembrou os desafios enfrentados na Febem (Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor), destacando o papel da arte em sua transformação pessoal. “Lá não podia escrever, não podia cantar. Escrevia no escuro quando fechava as grades, e as músicas serviam como fio condutor de liberdade”, afirmou. 

Apesar da história inspiradora, os jurados não se convenceram da viabilidade financeira do projeto e optaram por não investir na proposta. “800 mil para construir esse castelo de cartas, eu te confesso que não me convenceu”, comentou o jurado Ricardo Bellino. 

Ao final, os Titãs reconheceram o talento e a trajetória de superação da empreendedora, mas ressaltaram a necessidade de uma estrutura de negócios mais sólida para futuras oportunidades.

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