Egressa da antiga Febem, Esmeralda Ortiz luta pelo seu sonho com projeto ambicioso

A empresária Esmeralda Ortiz apresentou seu pitch no terceiro episódio do Elevator Pitch Brasil para a Esmeralda Ortiz Produções. A participante buscava um investimento para contratar profissionais, alugar espaços e ampliar a produção de livros e CDs.





Durante a apresentação, Esmeralda compartilhou sua trajetória de vida e relembrou os desafios enfrentados na Febem (Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor), destacando o papel da arte em sua transformação pessoal. “Lá não podia escrever, não podia cantar. Escrevia no escuro quando fechava as grades, e as músicas serviam como fio condutor de liberdade”, afirmou.





Apesar da história inspiradora, os jurados não se convenceram da viabilidade financeira do projeto e optaram por não investir na proposta. “800 mil para construir esse castelo de cartas, eu te confesso que não me convenceu”, comentou o jurado Ricardo Bellino.



