Empresário egípcio faz sucesso com "carros aquáticos"

O empresário egípcio Karim Amim tem chamado a atenção com seu ‘carro aquático’. O veículo simula as rodas de um automóvel, mas circula apenas na água. Segundo Amim, apenas os motores são importados do Japão e modificados conforme a solicitação dos clientes. Mais de 950 unidades foram fabricadas até o momento, com valores que variam de US$ 20 mil a US$ 40 mil.

