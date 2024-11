Esporte Record News: alívio brasileiro e Libertadores feminina são os destaques desta quarta (16)

A seleção brasileira venceu o Peru por 4 a 0 na noite de terça-feira (15), em Brasília, e conquistou, com folga — e alívio — o quarto lugar na tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo. Já na Libertadores feminina , o Corinthians eliminou o Boca Juniors e garantiu seu lugar na final da competição. As “brabas do Timão” irão enfrentar o Santa Fé, da Colômbia, no próximo sábado (19).



Com o final da data Fifa, o retorno dos campeonatos nacionais acontece nesta quinta-feira (16) com duelo de gigantes; o São Paulo recebe o Vasco em partida válida pelo Brasileirão. O técnico português Abel Ferreira, à frente do Palmeiras, foi eleito como o 22º melhor treinador do mundo pela revista FourFourTwo. O ranking ainda colocou Fernando Diniz, atualmente no comando do Cruzeiro, na 25ª posição.