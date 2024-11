Goleada do Botafogo contra Peñarol vira piada até na imprensa uruguaia

A goleada do Botafogo sobre o Peñarol , esta quarta-feira (23), na partida de ida da semifinal da Libertadores , teve grande repercussão, inclusive na imprensa uruguaia. O confronto terminou com uma vitória de 5 a 0 para o time carioca, deixando o Botafogo muito próximo de sua primeira final da competição. Após a derrota, o clube uruguaio postou uma imagem do placar nas redes sociais, destacando o patch de "cinco vezes campeão" da Libertadores, que o Peñarol usa em sua camisa. A imprensa local fez piada com a situação. O jornal El País, do Uruguai, publicou uma montagem em que o Peñarol, representado por um leão abatido, é carregado pelo Botafogo.